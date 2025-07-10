10.07.2025
Смотреть онлайн Марцелина Подлинска - Эмма Славикова 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Grodzisk Mazowiecki: Марцелина Подлинска — Эмма Славикова . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Grodzisk Mazowiecki
Завершен
(3:6, 6:7)
0 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эмма Славикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Марцелина Подлинска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Эмма Славикова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Эмма Славикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Эмма Славикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Эмма Славикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Марцелина Подлинска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Марцелина Подлинска - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Эмма Славикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Марцелина Подлинска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Эмма Славикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Марцелина Подлинска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Эмма Славикова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Эмма Славикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Марцелина Подлинска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Эмма Славикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Марцелина Подлинска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Марцелина Подлинска - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Эмма Славикова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Эмма Славикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Марцелина Подлинска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
9
Выигрыш первой подачи
49%
64%
Реализация брейк - пойнтов
50%
45%
