08.07.2025
Смотреть онлайн Паула Кембранос - Ивана Себестова 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Grodzisk Mazowiecki: Паула Кембранос — Ивана Себестова . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Grodzisk Mazowiecki
Завершен
(2:6, 0:0)
(2:6, 0:0)
0 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Паула Кембранос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Паула Кембранос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ивана Себестова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ивана Себестова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Ивана Себестова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ивана Себестова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ивана Себестова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ивана Себестова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
39%
64%
Реализация брейк - пойнтов
100%
75%
Комментарии к матчу