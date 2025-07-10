10.07.2025
Смотреть онлайн Hurkacz/Husar - Gniewkowska/Kolonus 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Grodzisk Mazowiecki WD: Hurkacz/Husar — Gniewkowska/Kolonus . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Grodzisk Mazowiecki WD
Завершен
(6:7, 6:1, 0:1)
1 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Gniewkowska/Kolonus - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Gniewkowska/Kolonus - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Gniewkowska/Kolonus - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Hurkacz/Husar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Hurkacz/Husar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Gniewkowska/Kolonus - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Hurkacz/Husar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Gniewkowska/Kolonus - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Hurkacz/Husar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Hurkacz/Husar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Hurkacz/Husar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Gniewkowska/Kolonus - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Hurkacz/Husar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Gniewkowska/Kolonus - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Hurkacz/Husar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Hurkacz/Husar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Hurkacz/Husar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Hurkacz/Husar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Hurkacz/Husar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
65%
53%
Реализация брейк - пойнтов
60%
43%
