10.07.2025
Смотреть онлайн Сальма Другдова - Julia Daroszewska 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Grodzisk Mazowiecki: Сальма Другдова — Julia Daroszewska . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Grodzisk Mazowiecki
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сальма Другдова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Сальма Другдова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Сальма Другдова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Julia Daroszewska - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Сальма Другдова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Julia Daroszewska - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Сальма Другдова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Julia Daroszewska - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Сальма Другдова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Сальма Другдова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Сальма Другдова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Julia Daroszewska - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Сальма Другдова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Julia Daroszewska - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Сальма Другдова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Сальма Другдова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Сальма Другдова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
70%
61%
Реализация брейк - пойнтов
60%
0%
Комментарии к матчу