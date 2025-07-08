08.07.2025
Смотреть онлайн Novak/Okalova - Bakhmutkina/Kroitor 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 The Hague WD: Novak/Okalova — Bakhmutkina/Kroitor . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 The Hague WD
Завершен
(6:2, 6:7, 0:1)
(6:2, 6:7, 0:1)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Novak/Okalova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Bakhmutkina/Kroitor - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Bakhmutkina/Kroitor - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Novak/Okalova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Novak/Okalova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Novak/Okalova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Novak/Okalova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Novak/Okalova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Novak/Okalova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Bakhmutkina/Kroitor - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Novak/Okalova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Novak/Okalova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Bakhmutkina/Kroitor - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Novak/Okalova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Bakhmutkina/Kroitor - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Bakhmutkina/Kroitor - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Bakhmutkina/Kroitor - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Novak/Okalova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Novak/Okalova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Bakhmutkina/Kroitor - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
64%
49%
Реализация брейк - пойнтов
55%
44%
Комментарии к матчу