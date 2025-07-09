09.07.2025
Смотреть онлайн Миха Ветрих - Бор Артнак 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Litija: Миха Ветрих — Бор Артнак . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Litija
Завершен
(1:6, 0:6)
(1:6, 0:6)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бор Артнак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Миха Ветрих - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Бор Артнак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
5
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
40%
81%
Реализация брейк - пойнтов
33%
60%
Комментарии к матчу