09.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Litija: Мишель Рибекаи — Ной Тернер . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Litija
Завершен
(7:6, 6:1)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ной Тернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ной Тернер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ной Тернер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ной Тернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Ной Тернер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ной Тернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Ной Тернер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Мишель Рибекаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Мишель Рибекаи - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
62%
54%
Реализация брейк - пойнтов
56%
75%
