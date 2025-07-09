09.07.2025
Смотреть онлайн Габриель Босио - Джек Логе 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Litija: Габриель Босио — Джек Логе . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Litija
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Габриель Босио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Габриель Босио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Джек Логе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Джек Логе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Джек Логе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Джек Логе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Габриель Босио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Джек Логе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Габриель Босио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джек Логе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Габриель Босио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Джек Логе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Габриель Босио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Джек Логе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Джек Логе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Габриель Босио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Джек Логе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Джек Логе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Джек Логе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
63%
68%
Реализация брейк - пойнтов
50%
36%
Комментарии к матчу