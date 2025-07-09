09.07.2025
Смотреть онлайн Emilien Demanet - Ян Купчич 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Litija: Emilien Demanet — Ян Купчич . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Litija
Завершен
(3:0)
(3:0)
1 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Emilien Demanet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Emilien Demanet - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Emilien Demanet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
100%
17%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
