09.07.2025
Dmitry Kopilevich - Лун Обрул 09.07.2025.
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Litija: Dmitry Kopilevich — Лун Обрул . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Litija
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лун Обрул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Dmitry Kopilevich - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Лун Обрул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Dmitry Kopilevich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Лун Обрул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Dmitry Kopilevich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Dmitry Kopilevich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Dmitry Kopilevich - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Dmitry Kopilevich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Dmitry Kopilevich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Dmitry Kopilevich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Dmitry Kopilevich - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Dmitry Kopilevich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Dmitry Kopilevich - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Лун Обрул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Dmitry Kopilevich - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
85%
55%
Реализация брейк - пойнтов
57%
0%
