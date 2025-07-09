09.07.2025
Смотреть онлайн Лаутаро Агустин Фалабелла - Gabriele Vulpitta 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Litija: Лаутаро Агустин Фалабелла — Gabriele Vulpitta . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 13:12 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Litija
Завершен
(7:6, 4:6, 6:3)
2 : 1
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Gabriele Vulpitta - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Лаутаро Агустин Фалабелла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Gabriele Vulpitta - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Лаутаро Агустин Фалабелла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Gabriele Vulpitta - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Лаутаро Агустин Фалабелла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Лаутаро Агустин Фалабелла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Gabriele Vulpitta - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Gabriele Vulpitta - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 32 - Лаутаро Агустин Фалабелла - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
66%
58%
Реализация брейк - пойнтов
33%
67%
Комментарии к матчу