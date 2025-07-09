09.07.2025
Смотреть онлайн Лилиан Мармусэз - Cyril Pillonel 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Litija: Лилиан Мармусэз — Cyril Pillonel . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Litija
Завершен
(6:0, 6:2)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Cyril Pillonel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Cyril Pillonel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Лилиан Мармусэз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Лилиан Мармусэз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
68%
25%
Реализация брейк - пойнтов
100%
100%
