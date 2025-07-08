08.07.2025
Смотреть онлайн Anastasiya Konstantinovna Soboleva - Настасья Мариана Шунк 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 The Hague: Anastasiya Konstantinovna Soboleva — Настасья Мариана Шунк . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 The Hague
Завершен
(4:6, 6:3, 2:6)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Настасья Мариана Шунк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Настасья Мариана Шунк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Настасья Мариана Шунк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Настасья Мариана Шунк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Настасья Мариана Шунк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Настасья Мариана Шунк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Настасья Мариана Шунк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Настасья Мариана Шунк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Настасья Мариана Шунк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Anastasiia Sobolieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Настасья Мариана Шунк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Настасья Мариана Шунк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Настасья Мариана Шунк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Настасья Мариана Шунк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Anastasiia Sobolieva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Настасья Мариана Шунк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Настасья Мариана Шунк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
44%
54%
Реализация брейк - пойнтов
44%
82%
Комментарии к матчу