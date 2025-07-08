08.07.2025
Смотреть онлайн Грант Тайра Катерина - Александра Олийникова 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 The Hague: Грант Тайра Катерина — Александра Олийникова . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 The Hague
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Александра Олийникова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Александра Олийникова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Александра Олийникова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
52%
63%
Реализация брейк - пойнтов
50%
71%
