Смотреть онлайн Horak/Pecak - Borrelli/Oradini 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Telfs MD: Horak/Pecak — Borrelli/Oradini . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Telfs MD
Завершен
(7:5, 6:3)
2 : 0
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Borrelli/Oradini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Borrelli/Oradini - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Horak/Pecak - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Borrelli/Oradini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Horak/Pecak - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Borrelli/Oradini - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Horak/Pecak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Horak/Pecak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Horak/Pecak - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Borrelli/Oradini - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Horak/Pecak - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Horak/Pecak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Horak/Pecak - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Borrelli/Oradini - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Horak/Pecak - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Borrelli/Oradini - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Horak/Pecak - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Borrelli/Oradini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Horak/Pecak - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Horak/Pecak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Horak/Pecak - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
81%
73%
Реализация брейк - пойнтов
38%
20%
Комментарии к матчу