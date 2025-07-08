08.07.2025
Смотреть онлайн Redondo/Sawant - Аватанео/Джиордано 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Don Benito WD: Redondo/Sawant — Аватанео/Джиордано . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:13 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Don Benito WD
Завершен
(6:1, 6:3)
(6:1, 6:3)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Redondo/Sawant - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Redondo/Sawant - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Redondo/Sawant - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Redondo/Sawant - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Аватанео/Джиордано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Redondo/Sawant - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Redondo/Sawant - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Redondo/Sawant - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Аватанео/Джиордано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Redondo/Sawant - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Аватанео/Джиордано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Redondo/Sawant - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Redondo/Sawant - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Аватанео/Джиордано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Redondo/Sawant - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Redondo/Sawant - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
71%
42%
Реализация брейк - пойнтов
62%
25%
Комментарии к матчу