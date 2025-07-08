08.07.2025
Смотреть онлайн Caballero Chica/Palazon - Genis Salas/Yecora 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Don Benito WD: Caballero Chica/Palazon — Genis Salas/Yecora . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Don Benito WD
Завершен
(3:6, 6:7)
(3:6, 6:7)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Genis Salas/Yecora - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Genis Salas/Yecora - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Genis Salas/Yecora - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Caballero Chica/Palazon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Genis Salas/Yecora - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Caballero Chica/Palazon - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Genis Salas/Yecora - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Caballero Chica/Palazon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Genis Salas/Yecora - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Caballero Chica/Palazon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Genis Salas/Yecora - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Caballero Chica/Palazon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Genis Salas/Yecora - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Caballero Chica/Palazon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Genis Salas/Yecora - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Caballero Chica/Palazon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Genis Salas/Yecora - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Caballero Chica/Palazon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Genis Salas/Yecora - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Caballero Chica/Palazon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Genis Salas/Yecora - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
65%
85%
Реализация брейк - пойнтов
0%
25%
Комментарии к матчу