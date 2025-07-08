Смотреть онлайн Caballero Chica/Palazon - Genis Salas/Yecora 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Don Benito WD: Caballero Chica/Palazon — Genis Salas/Yecora . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .