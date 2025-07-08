08.07.2025
Смотреть онлайн Жибек Куламбаева - Лиан Тран 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 The Hague: Жибек Куламбаева — Лиан Тран . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 The Hague
Завершен
(6:1, 6:4)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Жибек Куламбаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Лиан Тран - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Жибек Куламбаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Жибек Куламбаева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Жибек Куламбаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Жибек Куламбаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Жибек Куламбаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Жибек Куламбаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Жибек Куламбаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Лиан Тран - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Лиан Тран - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Лиан Тран - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Лиан Тран - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Жибек Куламбаева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Жибек Куламбаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Жибек Куламбаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Жибек Куламбаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
62%
36%
Реализация брейк - пойнтов
78%
100%
