08.07.2025
Смотреть онлайн Джей Дилан Хара Фриенд - Адриан Отцбах 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Гаага: Джей Дилан Хара Фриенд — Адриан Отцбах . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:42 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Гаага
Завершен
(7:5, 4:6, 7:6)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Адриан Отцбах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Адриан Отцбах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Адриан Отцбах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Адриан Отцбах - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Jay D H Friend - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Jay D H Friend - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Jay D H Friend - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Jay D H Friend - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Адриан Отцбах - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Jay D H Friend - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Адриан Отцбах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Адриан Отцбах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Jay D H Friend - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Адриан Отцбах - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Адриан Отцбах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Адриан Отцбах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Jay D H Friend - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Адриан Отцбах - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Адриан Отцбах - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Адриан Отцбах - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Адриан Отцбах - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Адриан Отцбах - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Jay D H Friend - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 32 - Адриан Отцбах - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 33 - Jay D H Friend - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Адриан Отцбах - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
7
5
Выигрыш первой подачи
72%
63%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
