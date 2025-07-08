08.07.2025
Смотреть онлайн Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану - Дениса Елена Плеса 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Buzau: Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Дениса Елена Плеса . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Buzau
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дениса Елена Плеса - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Дениса Елена Плеса - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
86%
56%
Реализация брейк - пойнтов
67%
100%
Комментарии к матчу