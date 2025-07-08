08.07.2025
Смотреть онлайн Клаудиа Хосте Феррер - Эстер Адешина 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Don Benito: Клаудиа Хосте Феррер — Эстер Адешина . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Don Benito
Завершен
(3:6, 1:6)
(3:6, 1:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эстер Адешина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Клаудиа Хосте Феррер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Клаудиа Хосте Феррер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Клаудиа Хосте Феррер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Эстер Адешина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Эстер Адешина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Эстер Адешина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Эстер Адешина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Эстер Адешина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Эстер Адешина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Клаудиа Хосте Феррер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Эстер Адешина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
43%
70%
Реализация брейк - пойнтов
33%
60%
Комментарии к матчу