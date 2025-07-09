09.07.2025
Смотреть онлайн Daria Stefania Malaescu - Илинка Д Амарией 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Buzau: Daria Stefania Malaescu — Илинка Д Амарией . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Buzau
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Daria Stefania Malaescu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Daria Stefania Malaescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Daria Stefania Malaescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Daria Stefania Malaescu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
9
2
Выигрыш первой подачи
43%
75%
Реализация брейк - пойнтов
67%
67%
