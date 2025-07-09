09.07.2025
Смотреть онлайн Дариа Лодикова - Деспина Папамихаил 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Buzau: Дариа Лодикова — Деспина Папамихаил . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:08 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Buzau
Завершен
(6:7, 4:5)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Дариа Лодикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Дариа Лодикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Дариа Лодикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Дариа Лодикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Дариа Лодикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Дариа Лодикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Дариа Лодикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Дариа Лодикова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Дариа Лодикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Дариа Лодикова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Отказ от игnры
История последних встреч
Дариа Лодикова
Деспина Папамихаил
0 побед
1 победа
0%
100%
26.09.2025
Дариа Лодикова
0:2
Деспина Папамихаил
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
58%
61%
Реализация брейк - пойнтов
44%
38%
Комментарии к матчу