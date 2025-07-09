09.07.2025
Смотреть онлайн Stefania Bojica - Марта Матула 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Buzau: Stefania Bojica — Марта Матула . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Buzau
Завершен
(2:6, 0:4)
0 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марта Матула - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Марта Матула - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Stefania Bojica - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Марта Матула - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Марта Матула - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Марта Матула - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Stefania Bojica - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Марта Матула - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Марта Матула - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Марта Матула - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Марта Матула - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Марта Матула - взял свою подачу со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
45%
87%
Реализация брейк - пойнтов
0%
57%
Комментарии к матчу