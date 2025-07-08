Фрибет 15000₽
08.07.2025

Смотреть онлайн Elena Ruxandra Bertea - Iva Primorac Pavicic 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Buzau: Elena Ruxandra BerteaIva Primorac Pavicic . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:24 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Buzau
Elena Ruxandra Bertea
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
08 июля 2025
Iva Primorac Pavicic
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Elena Ruxandra Bertea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Elena Ruxandra Bertea - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Iva Primorac Pavicic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Elena Ruxandra Bertea - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Elena Ruxandra Bertea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Elena Ruxandra Bertea - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Elena Ruxandra Bertea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Elena Ruxandra Bertea - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Elena Ruxandra Bertea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Elena Ruxandra Bertea - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Iva Primorac Pavicic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Elena Ruxandra Bertea - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Iva Primorac Pavicic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Elena Ruxandra Bertea - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Iva Primorac Pavicic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Elena Ruxandra Bertea - взял свою подачу со счетом 30-40

История последних встреч

Elena Ruxandra Bertea
Elena Ruxandra Bertea
Iva Primorac Pavicic
Elena Ruxandra Bertea
1 победа
0 побед
100%
0%
10.09.2025
Elena Ruxandra Bertea
Elena Ruxandra Bertea
2:0
Iva Primorac Pavicic
Iva Primorac Pavicic
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
7
Выигрыш первой подачи
85%
67%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Комментарии к матчу
