08.07.2025
Смотреть онлайн Алина Гранвер - Альба Рей Гарсия 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Don Benito: Алина Гранвер — Альба Рей Гарсия . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Don Benito
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алина Гранвер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Алина Гранвер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Альба Рей Гарсия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Алина Гранвер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Альба Рей Гарсия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Алина Гранвер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Алина Гранвер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Альба Рей Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Альба Рей Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Алина Гранвер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Альба Рей Гарсия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Алина Гранвер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Алина Гранвер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Алина Гранвер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Альба Рей Гарсия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Алина Гранвер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Альба Рей Гарсия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Алина Гранвер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Альба Рей Гарсия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Алина Гранвер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
78%
66%
Реализация брейк - пойнтов
27%
25%
