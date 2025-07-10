10.07.2025
Смотреть онлайн Glib Sekachov - Матео Мартинович 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Monterol: Glib Sekachov — Матео Мартинович . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Studenac Arena.
МСК, Корт: Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Studenac Arena
UTR Pro Monterol
Завершен
(6:1, 6:0)
(6:1, 6:0)
2 : 0
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Glib Sekachov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Glib Sekachov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Glib Sekachov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Матео Мартинович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Glib Sekachov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Glib Sekachov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Glib Sekachov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Glib Sekachov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Glib Sekachov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
88%
42%
Реализация брейк - пойнтов
62%
0%
Комментарии к матчу