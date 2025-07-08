08.07.2025
Смотреть онлайн Василе Антонеску - Янош Фекете 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Pazardzhik: Василе Антонеску — Янош Фекете . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:45 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Favorit - Court 4.
МСК, Корт: Tennis Club Favorit - Court 4
UTR Pro Pazardzhik
Завершен
(3:6, 0:6)
0 : 2
Комментарии к матчу