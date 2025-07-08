08.07.2025
Смотреть онлайн Тара Михалевич - Olga Molchanova 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Pazardzhik Women: Тара Михалевич — Olga Molchanova . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:40 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Favorit - Court 1.
МСК, Корт: Tennis Club Favorit - Court 1
UTR Pro Pazardzhik Women
Завершен
(6:2, 6:7, 2:6)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тара Михалевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Тара Михалевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Olga Molchanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Olga Molchanova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Тара Михалевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Тара Михалевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Тара Михалевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Тара Михалевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Тара Михалевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Тара Михалевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Тара Михалевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Olga Molchanova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Тара Михалевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Olga Molchanova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Тара Михалевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Olga Molchanova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Olga Molchanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Olga Molchanova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Тара Михалевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Olga Molchanova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Тара Михалевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Olga Molchanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Olga Molchanova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Olga Molchanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Olga Molchanova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Тара Михалевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Olga Molchanova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Olga Molchanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
8
12
Выигрыш первой подачи
60%
65%
Реализация брейк - пойнтов
42%
45%
