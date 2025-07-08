08.07.2025
Смотреть онлайн Карло Кайин - Victor Kimpel 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Monterol: Карло Кайин — Victor Kimpel . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:05 по московскому времени и пройдет на корте Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Stadium Goran Ivanisev.
МСК, Корт: Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Stadium Goran Ivanisev
UTR Pro Monterol
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Карло Кайин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Карло Кайин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Карло Кайин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Карло Кайин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Victor Kimpel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Карло Кайин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Карло Кайин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Карло Кайин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Карло Кайин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Victor Kimpel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Карло Кайин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Карло Кайин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Victor Kimpel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Карло Кайин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Карло Кайин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
75%
50%
Реализация брейк - пойнтов
67%
100%
