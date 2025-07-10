10.07.2025
Смотреть онлайн Карло Кайин - Петер Голдштейнер 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Monterol: Карло Кайин — Петер Голдштейнер . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 13:20 по московскому времени и пройдет на корте Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Studenac Arena.
МСК, Корт: Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Studenac Arena
UTR Pro Monterol
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Петер Голдштейнер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Петер Голдштейнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Петер Голдштейнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Карло Кайин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Петер Голдштейнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Карло Кайин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Петер Голдштейнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Карло Кайин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Петер Голдштейнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Петер Голдштейнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Петер Голдштейнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Карло Кайин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Петер Голдштейнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Карло Кайин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Петер Голдштейнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Карло Кайин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Петер Голдштейнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Карло Кайин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Петер Голдштейнер - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
71%
67%
Реализация брейк - пойнтов
0%
29%
Комментарии к матчу