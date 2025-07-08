Фрибет 15000₽
08.07.2025

Смотреть онлайн Патрик Юрина - Иржи Чижек 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Monterol: Патрик ЮринаИржи Чижек . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:35 по московскому времени и пройдет на корте Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Court Nr.1.

МСК, Корт: Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Court Nr.1
UTR Pro Monterol
Патрик Юрина
Завершен
(6:3, 3:6, 2:6)
1 : 2
08 июля 2025
Иржи Чижек
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Патрик Юрина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Иржи Чижек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Патрик Юрина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Иржи Чижек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Иржи Чижек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Патрик Юрина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Иржи Чижек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Иржи Чижек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Иржи Чижек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
3
3
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
68%
69%
Реализация брейк - пойнтов
50%
36%
Комментарии к матчу
