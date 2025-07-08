Текстовая трансляция

Гейм 1 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Патрик Юрина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Иржи Чижек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Патрик Юрина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 11 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Иржи Чижек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 14 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Иржи Чижек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 18 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Патрик Юрина - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 20 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Патрик Юрина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 22 - Иржи Чижек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 23 - Иржи Чижек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 24 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40