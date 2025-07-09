09.07.2025
Смотреть онлайн Oscar Oberoi Jensen - Jonasz Dziopak 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Monterol: Oscar Oberoi Jensen — Jonasz Dziopak . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:25 по московскому времени и пройдет на корте Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Stadium Goran Ivanisev.
МСК, Корт: Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Stadium Goran Ivanisev
UTR Pro Monterol
Завершен
(6:4, 1:6, 0:6)
1 : 2
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Oscar Oberoi Jensen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Oscar Oberoi Jensen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Jonasz Dziopak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Oscar Oberoi Jensen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Jonasz Dziopak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Oscar Oberoi Jensen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Jonasz Dziopak - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Jonasz Dziopak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Oscar Oberoi Jensen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Oscar Oberoi Jensen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Jonasz Dziopak - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Jonasz Dziopak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Jonasz Dziopak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Jonasz Dziopak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Jonasz Dziopak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Oscar Oberoi Jensen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Jonasz Dziopak - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Jonasz Dziopak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Jonasz Dziopak - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Jonasz Dziopak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Jonasz Dziopak - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Jonasz Dziopak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Jonasz Dziopak - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
4
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
66%
74%
Реализация брейк - пойнтов
29%
50%
Комментарии к матчу