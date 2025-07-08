08.07.2025
Смотреть онлайн Давид Симеонов - Михалис Сакелларидис 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Pazardzhik: Давид Симеонов — Михалис Сакелларидис . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Favorit - Court 3.
МСК, Корт: Tennis Club Favorit - Court 3
UTR Pro Pazardzhik
Завершен
(6:4, 2:6, 1:6)
1 : 2
08 июля 2025
Комментарии к матчу