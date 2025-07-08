08.07.2025
Смотреть онлайн Александра Стеванович - Анастасия Аршич 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Pazardzhik Women: Александра Стеванович — Анастасия Аршич . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Favorit - Court 4.
МСК, Корт: Tennis Club Favorit - Court 4
UTR Pro Pazardzhik Women
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александра Стеванович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Александра Стеванович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Александра Стеванович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Анастасия Аршич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Анастасия Аршич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Анастасия Аршич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Александра Стеванович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Александра Стеванович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Александра Стеванович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Александра Стеванович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Анастасия Аршич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Александра Стеванович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Александра Стеванович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Александра Стеванович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Александра Стеванович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Александра Стеванович - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
67%
51%
Реализация брейк - пойнтов
86%
67%
Комментарии к матчу