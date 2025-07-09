09.07.2025
Смотреть онлайн Kai-Luca Ampaw - Михалис Сакелларидис 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Pazardzhik: Kai-Luca Ampaw — Михалис Сакелларидис . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Favorit - Court 3.
МСК, Корт: Tennis Club Favorit - Court 3
UTR Pro Pazardzhik
Завершен
(6:3, 3:6, 6:7)
(6:3, 3:6, 6:7)
1 : 2
09 июля 2025
Комментарии к матчу