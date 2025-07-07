07.07.2025
Смотреть онлайн Maria Paredes Perez - Лив Булард 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Don Benito: Maria Paredes Perez — Лив Булард . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Don Benito
Завершен
(6:1, 7:6)
(6:1, 7:6)
2 : 0
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Maria Paredes Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Maria Paredes Perez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Maria Paredes Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Maria Paredes Perez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Лив Булард - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Maria Paredes Perez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Maria Paredes Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Лив Булард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Лив Булард - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Maria Paredes Perez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Лив Булард - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Maria Paredes Perez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Лив Булард - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Maria Paredes Perez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Maria Paredes Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Maria Paredes Perez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Лив Булард - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Лив Булард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Maria Paredes Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
11
Выигрыш первой подачи
70%
52%
Реализация брейк - пойнтов
36%
15%
Комментарии к матчу