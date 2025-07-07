07.07.2025
Смотреть онлайн Юлия Гарсия - Dominika Podhajecka 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Don Benito: Юлия Гарсия — Dominika Podhajecka . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Don Benito
Завершен
(7:6, 1:6, 1:0)
2 : 1
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юлия Гарсия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Юлия Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Юлия Гарсия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Юлия Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Dominika Podhajecka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Dominika Podhajecka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Dominika Podhajecka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Dominika Podhajecka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Юлия Гарсия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Dominika Podhajecka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Dominika Podhajecka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Юлия Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Dominika Podhajecka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Dominika Podhajecka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Юлия Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Dominika Podhajecka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Dominika Podhajecka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Dominika Podhajecka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Dominika Podhajecka - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
7
9
Выигрыш первой подачи
58%
62%
Реализация брейк - пойнтов
67%
40%
Комментарии к матчу