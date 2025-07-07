07.07.2025
Смотреть онлайн Фотос Фотиадес - Акрам Эл Саллали 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Фотос Фотиадес — Акрам Эл Саллали . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(4:6, 7:6, 0:1)
1 : 2
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фотос Фотиадес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Акрам Эл Саллали - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Фотос Фотиадес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Акрам Эл Саллали - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Акрам Эл Саллали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Акрам Эл Саллали - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Фотос Фотиадес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Фотос Фотиадес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Акрам Эл Саллали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Акрам Эл Саллали - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Акрам Эл Саллали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Акрам Эл Саллали - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Фотос Фотиадес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Фотос Фотиадес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Акрам Эл Саллали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Акрам Эл Саллали - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Фотос Фотиадес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Фотос Фотиадес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Фотос Фотиадес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Акрам Эл Саллали - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Фотос Фотиадес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Акрам Эл Саллали - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
66%
64%
Реализация брейк - пойнтов
30%
44%
