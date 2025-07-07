07.07.2025
Смотреть онлайн Антон Чехов - Василиос Карипи 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Антон Чехов — Василиос Карипи . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:33 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Василиос Карипи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Василиос Карипи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Антон Чехов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Василиос Карипи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Антон Чехов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Василиос Карипи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Василиос Карипи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Василиос Карипи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Антон Чехов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Василиос Карипи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Антон Чехов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Антон Чехов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Антон Чехов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
8
13
Выигрыш первой подачи
72%
58%
Реализация брейк - пойнтов
31%
40%
