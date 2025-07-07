07.07.2025
Смотреть онлайн Billy Suarez - Мэтью Харрис 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Hillcrest: Billy Suarez — Мэтью Харрис . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 12:33 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hillcrest
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мэтью Харрис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Мэтью Харрис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Billy Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Billy Suarez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мэтью Харрис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Billy Suarez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Billy Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Billy Suarez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Мэтью Харрис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Billy Suarez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Мэтью Харрис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Billy Suarez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Мэтью Харрис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Billy Suarez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Мэтью Харрис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Billy Suarez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Мэтью Харрис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Billy Suarez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Billy Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Billy Suarez - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
86%
70%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу