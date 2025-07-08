08.07.2025
Смотреть онлайн Дарья Кучер - Сина Херрманн 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Aschaffenburg: Дарья Кучер — Сина Херрманн . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Aschaffenburg
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сина Херрманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Дарья Кучер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Дарья Кучер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Дарья Кучер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Сина Херрманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Сина Херрманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Дарья Кучер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Дарья Кучер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Дарья Кучер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Дарья Кучер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Сина Херрманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Дарья Кучер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Сина Херрманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Сина Херрманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Сина Херрманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Дарья Кучер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Дарья Кучер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Дарья Кучер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Дарья Кучер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
63%
47%
Реализация брейк - пойнтов
71%
40%
