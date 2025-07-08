08.07.2025
Смотреть онлайн Софья Ксандинов - Рашида Макаду 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Aschaffenburg: Софья Ксандинов — Рашида Макаду . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Aschaffenburg
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Софья Ксандинов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Софья Ксандинов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Рашида Макаду - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Софья Ксандинов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Рашида Макаду - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Софья Ксандинов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Рашида Макаду - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Рашида Макаду - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Рашида Макаду - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Рашида Макаду - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Рашида Макаду - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Рашида Макаду - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Рашида Макаду - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Софья Ксандинов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Рашида Макаду - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Рашида Макаду - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Рашида Макаду - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
58%
73%
Реализация брейк - пойнтов
100%
40%
Комментарии к матчу