07.07.2025
Смотреть онлайн Антониа Шмидт - Джулия Виктория Реннерт 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Aschaffenburg: Антониа Шмидт — Джулия Виктория Реннерт . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Aschaffenburg
Завершен
(6:0, 6:2)
(6:0, 6:2)
2 : 0
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Антониа Шмидт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Антониа Шмидт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Антониа Шмидт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Антониа Шмидт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Антониа Шмидт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Антониа Шмидт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Антониа Шмидт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Антониа Шмидт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джулия Виктория Реннерт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Антониа Шмидт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Антониа Шмидт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Антониа Шмидт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Джулия Виктория Реннерт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Антониа Шмидт - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
68%
38%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
Комментарии к матчу