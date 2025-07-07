07.07.2025
Смотреть онлайн Клэр Лиу - Eva Marie Voracek 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Aschaffenburg: Клэр Лиу — Eva Marie Voracek . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Aschaffenburg
Завершен
(2:6, 6:1, 1:1)
1 : 1
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Eva Marie Voracek - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Eva Marie Voracek - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Eva Marie Voracek - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Eva Marie Voracek - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Клэр Лиу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Eva Marie Voracek - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Клэр Лиу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Eva Marie Voracek - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Клэр Лиу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Клэр Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Клэр Лиу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Eva Marie Voracek - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Клэр Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Клэр Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Клэр Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Eva Marie Voracek - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Клэр Лиу - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
5
0
Выигрыш первой подачи
63%
67%
Реализация брейк - пойнтов
100%
40%
