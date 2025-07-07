07.07.2025
Смотреть онлайн Анжелла Окутои - Фернанда Лабрана 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Aschaffenburg: Анжелла Окутои — Фернанда Лабрана . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Aschaffenburg
Завершен
(6:2, 4:6, 3:3)
(6:2, 4:6, 3:3)
1 : 1
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фернанда Лабрана - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Анжелла Окутои - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Анжелла Окутои - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Анжелла Окутои - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Анжелла Окутои - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Фернанда Лабрана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Анжелла Окутои - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Анжелла Окутои - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Фернанда Лабрана - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Анжелла Окутои - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Фернанда Лабрана - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Анжелла Окутои - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Фернанда Лабрана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Анжелла Окутои - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Фернанда Лабрана - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Анжелла Окутои - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Фернанда Лабрана - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Фернанда Лабрана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Фернанда Лабрана - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Анжелла Окутои - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Фернанда Лабрана - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Анжелла Окутои - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Анжелла Окутои - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Фернанда Лабрана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
66%
56%
Реализация брейк - пойнтов
36%
43%
Комментарии к матчу