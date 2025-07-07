07.07.2025
Смотреть онлайн Денислава Глушкова - Микаэла Байерлова 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Aschaffenburg: Денислава Глушкова — Микаэла Байерлова . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Aschaffenburg
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Денислава Глушкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Денислава Глушкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Денислава Глушкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Микаэла Байерлова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Микаэла Байерлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Денислава Глушкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Микаэла Байерлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Денислава Глушкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Денислава Глушкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Денислава Глушкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Микаэла Байерлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Денислава Глушкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Микаэла Байерлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Микаэла Байерлова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Денислава Глушкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Денислава Глушкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Денислава Глушкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Микаэла Байерлова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Денислава Глушкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
57%
48%
Реализация брейк - пойнтов
86%
44%
Комментарии к матчу