07.07.2025

Смотреть онлайн Burillo Escorihuela/Cengiz - Bajraliu/Bergkvist Larsson 07.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияWTA Бостад - пары: Burillo Escorihuela/CengizBajraliu/Bergkvist Larsson, 1/8 финала . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
WTA Бостад - пары
Burillo Escorihuela/Cengiz
Завершен
(7:5, 6:3)
2 : 0
07 июля 2025
Bajraliu/Bergkvist Larsson
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Burillo Escorihuela/Cengiz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Burillo Escorihuela/Cengiz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Burillo Escorihuela/Cengiz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Bajraliu/Bergkvist Larsson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Bajraliu/Bergkvist Larsson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Bajraliu/Bergkvist Larsson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Bajraliu/Bergkvist Larsson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Burillo Escorihuela/Cengiz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Burillo Escorihuela/Cengiz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Bajraliu/Bergkvist Larsson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Burillo Escorihuela/Cengiz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Burillo Escorihuela/Cengiz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Burillo Escorihuela/Cengiz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Bajraliu/Bergkvist Larsson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Burillo Escorihuela/Cengiz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Burillo Escorihuela/Cengiz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Burillo Escorihuela/Cengiz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Bajraliu/Bergkvist Larsson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Burillo Escorihuela/Cengiz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Bajraliu/Bergkvist Larsson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Burillo Escorihuela/Cengiz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
64%
59%
Реализация брейк - пойнтов
80%
29%
Комментарии к матчу
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA