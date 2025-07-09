09.07.2025
Смотреть онлайн Bortolotti/Ricca - Opitz/Zeuch 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Брауншвейг, Германия, Пары: Bortolotti/Ricca — Opitz/Zeuch, 1/8 финала . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 7.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 7
Брауншвейг, Германия, Пары
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Opitz/Zeuch - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Bortolotti/Ricca - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Opitz/Zeuch - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Opitz/Zeuch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Bortolotti/Ricca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Bortolotti/Ricca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Bortolotti/Ricca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Bortolotti/Ricca - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Opitz/Zeuch - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Bortolotti/Ricca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Opitz/Zeuch - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Bortolotti/Ricca - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Bortolotti/Ricca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Bortolotti/Ricca - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Opitz/Zeuch - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Bortolotti/Ricca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Opitz/Zeuch - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Bortolotti/Ricca - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Opitz/Zeuch - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Bortolotti/Ricca - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
76%
63%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу