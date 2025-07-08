08.07.2025
Смотреть онлайн Сара Гвозденович - Andzhelina Kostova 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Pazardzhik Women: Сара Гвозденович — Andzhelina Kostova . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
МСК
UTR Pro Pazardzhik Women
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
08 июля 2025
История последних встреч
Сара Гвозденович
Andzhelina Kostova
1 победа
0 побед
100%
0%
14.10.2025
Andzhelina Kostova
0:2
Сара Гвозденович
Комментарии к матчу